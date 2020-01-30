Два американских спутника едва не столкнулись на орбите Земли

Оба аппарата в нерабочем состоянии, поэтому их нельзя заставить уклониться

На орбите Земли едва не столкнулись два американских спутника: научный IRAS и военный экспериментальный GGSE-4.

Оба аппарата были в нерабочем состоянии - IRAS был запущен в космос в 1983 году, а GGSE-4 - в 1967 году. Спутники нельзя было развести в разные стороны при помощи команд. Шанс столкновения составлял один к ста.

Однако они пролетели мимо друг друга над территорией США в ночь с 29 на 30 января и не задели друг друга, передает "Газета.Ru".

"Мы рады сообщить, что на первых нескольких радиолокационных проходах двух объектов после близкого приближения мы не заметили никаких признаков столкновения", - отметили специалисты LeoLabs – сервиса, специализирующегося на отслеживании космических обломков.

Ранее компания LeoLabs предупредила о высокой вероятности столкновения спутников над городом Питтсбург в штате Пенсильвания. По прогнозам, это должно было произойти на высоте 900 километров 30 января в 2:40 по местному времени.

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