Успенская о травле дочери после аварии: Ее душевное состояние пошатнулось

Звезда безуспешно пыталась оградить Татьяну от негативна

Певица Любовь Успенская сделала заявление о состоянии ее дочери Татьяны, которая перенесла несколько операций после падения с велосипеда на Коста-Рике в 2018 году. Тогда девушка сломала челюсть в двух местах и потеряла несколько зубов.

"Моя дочь Татьяна действительно пострадала в аварии год назад. И да, ее душевное состояние пошатнулось, психологически она не справляется самостоятельно с болезнью", - заявила Успенская.

Певица сделала все возможное, чтобы поправить здоровье единственной дочери. Артистка также попыталась "закрыть ее от общества", дабы уберечь от негативной информации, однако ей это не удалось. По словам артистки, до Татьяны дошли какие-то обидные "сплетни и обсуждения".

"Нужно понимать, что это ранит ее и отягощает и без того психологически неадекватное состояние, которое мы пытаемся хоть немного поправить. Ведь она все это читает, смотрит и, конечно же, неадекватно реагирует на весь поток этого негатива", - цитирует Любовь Успенскую kp.ru.

65-летняя певица попросила представителей общественности "прекратить рушить жизнь и здоровье моей дочери". Почему звезда решила сделать такое заявление, не уточняется.

Несколько дней назад Татьяна опубликовала в Instagram фрагмент картины в мрачных тонах. "Цирк являет собой олицетворение жизни современного человека, - написала девушка. - Мы делаем посмешище из всего первобытного и сокровенного, напяливаем на него украшения и заставляем ходить кругами".

Напомним, Татьяна - единственный ребенок Успенской. Актриса родила ее в 35 лет. В первом из четырех браков Успенская потеряла сыновей-близнецов, поэтому дочь для нее важнее всех на свете.

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