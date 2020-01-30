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Ветер унес часть "стены Трампа" (видео)

12:00
  • четверг
  • 30 января 2020

Фрагменты упали на мексиканскую сторону

На границе США и Мексики рухнула часть "стены Трампа", которую американский президент распорядился возвести для защиты от мигрантов.  

Сильный порыв ветра выбил часть секций стены на мексиканскую сторону. По данным американской Национальной метеорологической службы, порывы ветра в том районе достигали скорости 60 километров в час.

Местные жители собрали все фрагменты и вернули их на место. Власти Мексики оперативно отреагировали и перекрыли движение. Теперь США предстоит разбираться с возводившим стену подрядчиком, чтобы избежать дальнейших разрушений.

Возведение стены между США и Мексикой в рамках борьбы с нелегальными мигрантами – одно из предвыборных обещаний американского президента Дональда Трампа, данное в 2016 году.

Видео: Трамп поставил черную метку на стене на границе с Мексикой

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