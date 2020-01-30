ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кокорин решил уехать из России

12:05
  • четверг
  • 30 января 2020

Он ищет работу в Европе

Футболист Александр Кокорин, которого исключили из основного состава питерского "Зенита", может заключить контракт с иностранным клубом. 
Дружбе конец: Кокорин и Мамаев бросили Протасовицкого в колонии

По данным "Известий", представители Кокорина договариваются с руководством "Зенита" о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию. Это якобы необходимо спортсмену для перехода в другой клуб. 

Как пишет издание, футболист хочет играть за европейскую команду. Ситуацию осложняет то обстоятельство, что со дня на день в ведущих лигах Европы закрывается трансферное окно. К примеру, в Германии, Франции, Италии, Испании, Турции и Нидерландах период заявок продлится до 31 января.   

"Оставлю вопросы о расторжении контракта и приоритете переезда в Европу без комментариев", - сказал отчим Кокорина Кирилл Логинов, который фактически является его агентом. 

Ранее "Зенит" передал Кокорина команде "Сочи". Аренда была рассчитана до конца сезона. Однако футболист отказался играть за сочинский клуб. В итоге его отправили в "Зенит-2", хотя главный тренер питерцев Сергей Семак говорил, что место Кокорина в основном составе. 

Напомним, в сентябре Александр Кокорин и его коллега Павел Мамаев вышли на свободу. Они отбывали наказание за драку в Москве в октябре 2018 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Футболист Александр Кокорин
Футболист Александр Кокорин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.