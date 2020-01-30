Кокорин решил уехать из России

Он ищет работу в Европе

Футболист Александр Кокорин, которого исключили из основного состава питерского "Зенита", может заключить контракт с иностранным клубом.

По данным "Известий", представители Кокорина договариваются с руководством "Зенита" о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию. Это якобы необходимо спортсмену для перехода в другой клуб.

Как пишет издание, футболист хочет играть за европейскую команду. Ситуацию осложняет то обстоятельство, что со дня на день в ведущих лигах Европы закрывается трансферное окно. К примеру, в Германии, Франции, Италии, Испании, Турции и Нидерландах период заявок продлится до 31 января.

"Оставлю вопросы о расторжении контракта и приоритете переезда в Европу без комментариев", - сказал отчим Кокорина Кирилл Логинов, который фактически является его агентом.

Ранее "Зенит" передал Кокорина команде "Сочи". Аренда была рассчитана до конца сезона. Однако футболист отказался играть за сочинский клуб. В итоге его отправили в "Зенит-2", хотя главный тренер питерцев Сергей Семак говорил, что место Кокорина в основном составе.

Напомним, в сентябре Александр Кокорин и его коллега Павел Мамаев вышли на свободу. Они отбывали наказание за драку в Москве в октябре 2018 года.

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