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Нетаньяху лично поблагодарил Путина за помилование Иссахар

12:05
  • четверг
  • 30 января 2020

Израильский премьер заехал в Москву по пути из США

Владимир Путин в четверг принял в Кремле Биньямина Нетаньяху. Израильский премьер заехал в Москву по пути из США, чтобы обсудить план урегулирования ситуации вокруг Палестины, предложенный Дональдом Трампом.

Но началась встреча с другого вопроса. Владимир Путин напомнил своему коллеге, что накануне помиловал израильскую гражданку Нааму Иссахар, осужденную за контрабанду гашиша. 

"Вы обращались с просьбой освободить от отбывания наказания гражданку Израиля за правонарушение, которое она совершила: наличие запрещенных наркотических средств. Хочу отметить в этом также и роль иерусалимского патриарха... и мамы. И вы знаете, что указ о ее помиловании подписан, она, слава Богу, для нее это очень хорошо, не пересекала границу Российской Федерации", - сказал Путин, попросив передать семье Иссахар наилучшие пожелания.

Видео встречи Владимира Путина с мамой Наамы Иссахар

Нетаньяху в ответном слове поблагодарил президента за решение о помиловании. По его словам, это тронуло весь народ Израиля. Затем лидеры двух стран перешли к обсуждению американской инициативы. 

"Вы являетесь первым мировым лидером, с которым я встречаюсь после визита в Вашингтон и встречи с  Трампом. У нас сегодня новая возможность, хотел бы с вами поговорить, услышать ваше мнение, как мы можем собрать все силы для мира и спокойного существования", - сказал Нетаньяху. Его слова приводит "Интерфакс".

Наама Иссахар была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у нее нашли почти 10 граммов гашиша. Девушка утверждала, что везла его в личных целях. Суд приговорил ее к 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

29 апреля после личной встречи с мамой Наамы Иссахар в Иерусалиме Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки. В четверг она была освобождена из колонии.

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