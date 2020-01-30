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Какое масло замедляет старение и защищает от рака

12:32
  • четверг
  • 30 января 2020

Оливковое масло против подсолнечного

Роскачество сравнило оливковое нерафинированное и подсолнечное нерафинированное масла.

Полиненасыщенные жирные кислоты питают ткани, улучшают кровообращение, являются профилактикой атеросклероза, передает РИА Новости.

По содержанию Омега-6 (линолевая кислота) выигрывает подсолнечное масло, Омега-9 (олеиновая кислота) - оливковое,  а по элементу Омега-3 (линоленовая кислота) - ничья.

Витамина Е больше в подсолнечном масле (40-60 миллиграмм на 100 грамм), чем в оливковом (12 миллиграмм на 100 грамм). Этот витамин необходим для укрепления сердечно-сосудистой системы и для замедления процесса старения клеток.

Фитостеролы, которые понижают уровень холестерина и риск возникновения инсульта и рака, то их в два раза больше содержится в подсолнечном масле, нежели в оливковом, уточняет интернет-издание argumenti.ru.

Специалисты, проанализировав пищевую ценность продуктов, пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя. Для поддержания здоровья и сбалансированного питания нужно использовать оба.

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