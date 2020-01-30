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Педагоги из 109 городов России прошли стажировки в школах столицы

12:26
  • четверг
  • 30 января 2020

Они ознакомились с эффективными практиками столичных школ

Образовательные стажировки в школах столицы в прошлом году прошли педагоги из 109 городов России. Это стало возможным благодаря проекту "Взаимообучение городов". Всего участие в нем приняли более 16 тысяч человек.

Директора и педагоги изучили эффективные образовательные практики столичных школ и узнали о городских проектах, которые повышают качество московского образования. Также они познакомились с формульным подходом в образовании, работой "Московской электронной школы", системой обучения директоров школ и их заместителей, возможностями и моделями управления большими школами.

Некоторые из достижений столичного образования уже внедрены в других городах. Так, проект "Московская электронная школа" активно используется учителями в Балаково, Выборге, Красноярске, Перми и Сочи, а педагоги из Ижевска и Липецка даже получили гранты за развитие "МЭШ".

Аналог "Субботы московского школьника" работает в Выборге. С его помощью ученики имеют возможность с пользой проводить выходные. Проект появился в столице в сентябре 2013 года. За это время состоялось около 26 тысяч различных мастер-классов, лекций, экскурсий, спортивных тренировок, деловых игр, квестов, встреч с известными учеными, актерами и путешественниками.

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