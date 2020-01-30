Мишустин закрыл границу России на Дальнем Востоке из-за коронавируса

Голикова и Попова займутся информационной работой

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса 2019-nCoV.

"Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло", - заявил глава кабмина на открытии заседания правительства.

Помимо этого, Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой ежедневно информировать население о профилактике и предупреждении распространения коронавируса.

Информация о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй поступила в ВОЗ от властей Китая 31 декабря 2019 года. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV.

На данный момент число заразившихся в КНР превысило 7,7 тысячи человек, 170 человека скончались, еще 170 выздоровели. Случаи заражения выявлены и за пределами Китая – в частности, в Таиланде, Японии, Южной Корее, Непале, США, Канаде, Франции, Германии и Австралии. В России заразившихся коронавирусом нет.

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