ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин закрыл границу России на Дальнем Востоке из-за коронавируса

12:47
  • четверг
  • 30 января 2020

Голикова и Попова займутся информационной работой

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса 2019-nCoV.
Путин обсудил меры против коронавируса в России

"Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло", - заявил глава кабмина на открытии заседания правительства.

Помимо этого, Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой ежедневно информировать население о профилактике и предупреждении распространения коронавируса.

Информация о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй поступила в ВОЗ от властей Китая 31 декабря 2019 года. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV.

На данный момент число заразившихся в КНР превысило 7,7 тысячи человек, 170 человека скончались, еще 170 выздоровели. Случаи заражения выявлены и за пределами Китая – в частности, в Таиланде, Японии, Южной Корее, Непале, США, Канаде, Франции, Германии и Австралии. В России заразившихся коронавирусом нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Карантин
Карантин
Михаил Мишустин проводит заседание правительства
Михаил Мишустин проводит заседание правительства
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.