Сломавшая ногу Орбакайте нашла необычный способ передвижения (видео)

Ей больше не понадобятся костыли

48-летняя певица Кристина Орбакайте, которая на репетициях получила перелом лодыжки, нашла неожиданное средство передвижения.

Ближайшие шесть недель заслуженной артистке России нельзя наступать на травмированную ногу. Она стала постепенно привыкать к жизни с гипсом. Орбакайте попробовала передвигаться на костылях, но это оказалось медленно, неудобно и больно.

Кристина Орбакайте, которая сейчас находится в США, нашла необычную замену костылям. На опубликованном в Instagram видео она катится на транспортном средстве с корзинкой, которое напоминает самокат с четырьмя колесами. "Теперь я передвигаюсь быстро и с позитивом. Мне нравится такой гаджет", - заявила Орбакайте.

На сайте производителя такой самокат стоит в районе 200 долларов. По словам интернет-пользователей, в США подобными устройствами пользуются многие инвалиды и люди с травмами ног.

- Кристя, выздоравливай быстрее, но этот велик тебе очень идет, - написал композитор Игорь Николаев.

- Бедняга, выздоравливай скорее.

- Класс!

- Отличное решение.

- Заюля, крепись.

Ранее Кристина Орбакайте сообщила, что из-за травмы ей придется перенести все выступления, запланированные на февраль. По словам звезды, такое случилось впервые в ее карьере. "Надеюсь на понимание и поддержку", - отметила Орбакайте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"