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Сломавшая ногу Орбакайте нашла необычный способ передвижения (видео)

12:48
  • четверг
  • 30 января 2020

Ей больше не понадобятся костыли

48-летняя певица Кристина Орбакайте, которая на репетициях получила перелом лодыжки, нашла неожиданное средство передвижения. 
Перелом лодыжки: Кристина Орбакайте показала травмированную ногу

Ближайшие шесть недель заслуженной артистке России нельзя наступать на травмированную ногу. Она стала постепенно привыкать к жизни с гипсом. Орбакайте попробовала передвигаться на костылях, но это оказалось медленно, неудобно и больно.  

Кристина Орбакайте, которая сейчас находится в США, нашла необычную замену костылям. На опубликованном в Instagram видео она катится на транспортном средстве с корзинкой, которое напоминает самокат с четырьмя колесами. "Теперь я передвигаюсь быстро и с позитивом. Мне нравится такой гаджет", - заявила Орбакайте. 

На сайте производителя такой самокат стоит в районе 200 долларов. По словам интернет-пользователей, в США подобными устройствами пользуются многие инвалиды и люди с травмами ног. 

- Кристя, выздоравливай быстрее, но этот велик тебе очень идет, - написал композитор Игорь Николаев. 

- Бедняга, выздоравливай скорее.

- Класс!

- Отличное решение.

- Заюля, крепись. 

Ранее Кристина Орбакайте сообщила, что из-за травмы ей придется перенести все выступления, запланированные на февраль. По словам звезды, такое случилось впервые в ее карьере. "Надеюсь на понимание и поддержку", - отметила Орбакайте.

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