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Российские военные спасли жизнь раненной в Сирии журналистке

14:20
  • четверг
  • 30 января 2020

Корреспондент Вафа Шабруни доставлена в пункт базирования Хмеймим

Корреспондент телеканала RT Вафа Шабруни, получившая ранение в Сирии, доставлена в пункт базирования Хмеймим. Об этом сообщили в Минобороны России.

Девушка снимала репортаж в городе Маарат-эн-Нуман на юго-востоке провинции Идлиб. Сработало взрывное устройство, предположительно, мина. Корреспондента с тяжёлым ранением перевезли в больницу города Хама, передает "ТВ Центр".

По распоряжению министра обороны Сергея Шойгу в госпиталь направили вертолёт с бригадой военных врачей. Девушке оказали квалифицированную помощь, после чего поместили в специальный медицинский модуль. Вертолёт незамедлительно вылетел в Хмеймим.

В пункте базирования журналистке провели комплексную терапию, использовали самые современные медицинские технологии. Сейчас её состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Прорабатывается вопрос доставки пострадавшей в Россию.

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