Пересадочный узел связал платформу НАТИ и станцию МЦК "Лихоборы"

Сергей Собянин рассказал об интеграции МЦК с радиальными ж/д направлениями

В столице завершена интеграция Московского центрального кольца и пригородных электричек. Восемь платформ передвинули к МЦК. Буквально осенью рядом с кольцевой открылся Северянин Ярославского направления, а с сегодняшнего дня делать пересадку, не выходя на улицу смогут пассажиры Октябрьской железной дороги. Новый переход связал станцию НАТИ и МЦК "Лихоборы". Там побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Северо-восточная хорда. За ней платформа Московской железной дороги НАТИ. Надземный переход теперь соединяет ее со станцией "Лихоборы" Московского центрального кольца и образует большой пересадочный узел.

Пересадка в так называемом теплом контуре. Эскалаторы, просторные вестибюли, крытые переходы. Сергей Собянин пообщался с пассажирами (см. видео).

Чтобы перейти с железнодорожной платформы на станцию МЦК, раньше нужно было идти вдоль трассы до подземного перехода. Теперь путь сократился с 450 до 100 метров. Пересадка вместо десяти минут занимает всего две.

Пересадочный узел "НАТИ - Лихоборы" позволит снизить нагрузку на станцию метро "Петровско-Разумовская" и Ленинградский вокзал. Центр частично разгрузиться от транзитных пассажиров. Жители Подмосковья могут быстро и с комфортом попадать в систему московского общественного транспорта.

"Мы закончили в основном интеграцию радиальных направлений железной дороги и МЦК. Всего построено по сути восемь вокзалов. Сегодня построили вокзал по сути дела, транспортный пересадочный узел, который обеспечит пересадку огромного количества людей, которые двигаются по Октябрьскому направлению железной дороги на МЦК. Это Зеленоград, Химки, Тверь. Сейчас значительная часть будет пересаживаться на МЦК уже здесь", - заявил Собянин.

Станцией "Лихоборы" уже сейчас пользуются 12 тысяч пассажиров в день. Но в перспективе после открытия третьего Московского центрального диаметра, из Зеленограда в Раменское – роль этого узла значительно возрастет, как и в целом железной дороги.

"Сейчас мы точно знаем, а раньше железная дорога была лишь пригород. Железная дорога - это транспорт будущего, это городской вид транспорта. У нас есть поручение президента, о разработке высокоскоростной магистрали. Возможно, здесь будет располагаться пересадочный хаб", - гендиректор РЖД Олег Белозеров Олег Белозеров.

Строители завершают благоустройство вокруг станций. Здесь установят скамейки и высадят около сотни деревьев и кустарников.

Виктор Прокушев, Михаил Фёдоров, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"