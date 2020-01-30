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Крупнейший офтальмологический центр открылся в Боткинской больнице

14:59
  • четверг
  • 30 января 2020

Там установлено самое современное медицинское оборудование

В столице открылся крупнейший офтальмологический центр на базе Боткинской больницы. Пациенты с заболеваниями глаз смогут пройти полный комплекс диагностики и лечения. Это катаракта любой сложности, глаукомы, дистрофии сетчатки, отмечает "ТВ Центр".

Кроме того, в круглосуточном отделении в случае травм, ожогов или резкой потере зрения окажут экстренную помощь. Также здесь будут проводить уникальные операции. Центр оснащён самым современным медицинским оборудованием.

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Осмотр у врача офтальмолога
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