Суд арестовал двоих экс-полицейских по делу Голунова

Их обвиняют в фальсификации доказательств

В Басманном суде Москвы избирают меру пресечения бывшим сотрудникам полиции, которые проходят обвиняемыми по делу журналиста Ивана Голунова.

На два месяца уже арестованы экс-сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Роман Феофанов и Денис Коновалов. В ближайшее время решение вынесут в отношении их коллег - Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, а также экс-начальника этого же отделения Игоря Ляховца.

Все они обвиняются в превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Своей вины никто не признаёт. По версии следствия, полицейские подкинули наркотики журналисту, чтобы незаконно привлечь его к ответственности. Срок следствия по резонансному делу продлён до 7 июня.

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