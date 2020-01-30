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Суд арестовал двоих экс-полицейских по делу Голунова

15:04
  • четверг
  • 30 января 2020

Их обвиняют в фальсификации доказательств

В Басманном суде Москвы избирают меру пресечения бывшим сотрудникам полиции, которые проходят обвиняемыми по делу журналиста Ивана Голунова.

На два месяца уже арестованы экс-сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Роман Феофанов и Денис Коновалов. В ближайшее время решение вынесут в отношении их коллег - Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, а также экс-начальника этого же отделения Игоря Ляховца.

Все они обвиняются в превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Своей вины никто не признаёт. По версии следствия, полицейские подкинули наркотики журналисту, чтобы незаконно привлечь его к ответственности. Срок следствия по резонансному делу продлён до 7 июня.

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Избрание меры пресечения полицейским по делу И. Голунова
Избрание меры пресечения полицейским по делу И. Голунова
Избрание меры пресечения полицейским по делу И. Голунова
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