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На выставку Сальвадора Дали в Москве выстроилась очередь

15:10
  • четверг
  • 30 января 2020

Из-за наплыва посетителей в субботу часы работы Манежа решено продлить

Большая очередь сегодня, как и в предыдущие дни, выстроилась у Манежа. Там проходит выставка  Сальвадора Дали.

В  очереди - и  москвичи, и приезжие  из других городов. Эти люди не стали покупать билеты заранее, а пытаются  попасть на выставку день в день. Из-за наплыва посетителей в ближайшую  субботу часы работы  решено продлить до 21:45, передает "ТВ Центр".

По скорости  и объёмам продаж билетов  через интернет выставка Дали  в Москве может побить  мировой рекорд, который в прошлом году  установила экспозиция работ Леонардо да Винчи в Париже.

Подробнее о выставке Дали смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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