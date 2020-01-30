На выставку Сальвадора Дали в Москве выстроилась очередь

Из-за наплыва посетителей в субботу часы работы Манежа решено продлить

Большая очередь сегодня, как и в предыдущие дни, выстроилась у Манежа. Там проходит выставка Сальвадора Дали.

В очереди - и москвичи, и приезжие из других городов. Эти люди не стали покупать билеты заранее, а пытаются попасть на выставку день в день. Из-за наплыва посетителей в ближайшую субботу часы работы решено продлить до 21:45, передает "ТВ Центр".

По скорости и объёмам продаж билетов через интернет выставка Дали в Москве может побить мировой рекорд, который в прошлом году установила экспозиция работ Леонардо да Винчи в Париже.

Подробнее о выставке Дали смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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