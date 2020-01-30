В театре "Балет Москва" показали сразу две премьеры

Одна из них - это спектакль "Девушка и смерть" на музыку Франса Шуберта

Театр "Балет Москва" представил сразу два новых одноактных балета. Это спектакль "Девушка и смерть" на музыку Франса Шуберта. Его показывают в первом отделении. А во втором зрителям предлагают семь разных историй о людях "второго плана", рассказанных языком танца.

До первого звонка - буквально несколько минут, на сцене - сюрреалистичный беззвучный танец. Все обретает смысл, когда гаснет свет.

Чтобы понять постановку "Смерть и девушка" не нужно либретто. Артисты говорят языком образа и эмоций, фактически визуализируют сложнейшую партитуру Шуберта - "Струнный квартет № 14". Именно это произведение для своего спектакля выбрал британский хореограф Исан Рустем.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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