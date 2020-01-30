Россия прекратила выдачу виз гражданам Китая

Ранее правительство приняло решение закрыть границу на Дальнем Востоке

Россия прекратила оформление электронных виз гражданам Китая из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в МИД. Мера носит временный характер.

Речь идет о въезде через пограничные пункты пропуска на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также все пункты пропуска на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Гражданам России рекомендовано воздержаться от любых поездок в Китай, если они вызваны крайней необходимостью. Тех, кто уже находится в стране, МИД просит сообщить свои контактные данные в посольство.

Ранее в четверг правительство России приняло решение закрыть границу в приграничных с Китаем регионах.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Возбудителем стал новый коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, им заражены только в Китае уже почти 6 тысяч человек, из них 132 скончались. Почти 60 тысяч человек находятся под наблюдением.

Кроме Китая, опасный вирус выявлен в 15 странах. Россиянам рекомендовано отказаться от поездок в страну до нормализации обстановки. Все туроператоры приостановили продажу туров.

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