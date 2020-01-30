В Москве в метро стало на 30% больше воздуха

Обновление системы вентиляции продлится до 2022 года

В Московском метрополитене уже выполнили большую часть работ по обновлению системы вентиляции.

Начали этим заниматься 15 лет назад. Все эти годы в метро производили модернизацию техники, задача которой многократно обновлять воздух в тоннелях и пассажирской зоне в течение дня. Полностью модернизацию системы вентиляции метрополитен закончит через два года, передает "ТВ Центр".

"Мы заменили порядка 600 вентиляторов в 400 шахтах метрополитена. Программа рассчитана включительно по 2022 год. Поэтому в оставшийся период мы заменим еще 120 вентиляционных агрегатов в 60 шахтах. Эти меры уже позволили дополнительно добавить в Московский метрополитен почти 30% воздуха", - сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

В метро также работает лаборатория микроклимата. Она контролирует температуру и влажность воздуха, содержание в нем пыли и углекислого газа.

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