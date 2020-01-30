Кассир одним ударом убил посетителя из-за банки кофе

Случай произошел в Москве
В Москве кассир магазина "Дикси" одним ударом убил посетителя, который пытался своровать банку кофе.
Инцидент произошел магазине, расположенном на Симферопольском бульваре. Сотрудник супермаркета заметил, что один из покупателей прихватил с собой банку кофе и отказался за нее платить. Он остановил мужчину и отвел в подсобное помещение, чтобы показать на записи с камеры видеонаблюдения, как тот ворует.
Между мужчинами произошла ссора. Кассир хорошо поставленным ударом толкнул посетителя рукой в живот, а затем, когда тот упал, пнул ногой в голову. После этого работник "Дикси" повел мужчину к банкомату, заставил снять деньги и оплатить товар.
Спустя несколько дней посетитель умер от разрыва селезенки, полученного в результате первого удара кассира, передает интернет-портал "Дни.ру". Подозреваемого задержали в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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