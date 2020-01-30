Корчевников показал девятилетнюю внучку Любови Полищук

Девочка скучает по папе

Девятилетняя Варвара, дочь актера Алексея Макарова, призналась, что гордится родством с Любовью Полищук и скучает по папе.

Дочь Алексея Макарова и актрисы Виктории Богатыревой никогда не видела свою бабушку - народную артистку России Любовь Полищук. Звезда скончалась еще до рождения внучки. Но Варвара знает, что ее родственница была знаменита на всю страну.

"Я знаю, что я ее внучка. Мне даже часто вслед кричат: "Смотрите, внучка Полищук идет". Я киваю головой и говорю: "Да. Это я", - рассказала Варвара в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Она призналась, что скучает по папе, которого давно не видела. "Папы другого у меня нет и никогда не будет", - сказала она. Дочка Макарова вспомнила, что папа часто водил ее на каток и в рестораны. Они ходили по магазинам, причем актер ей ни в чем не отказывал.

Подписчики Виктории Богатыревой забросали ее с дочкой комплиментами после просмотра шоу.

- Такой пронзительный взгляд что у малышки, что у Вас, Вика.

- Варя принцесса. Есть в кого.

- Какая Варя все-таки красавица, вся в маму.

Напомним, что Макаров и Богатырева жили в гражданском браке. Девочка получила фамилию отца. Сын Полищук был женат трижды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"