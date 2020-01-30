Малышка, которую мать постирала в стиральной машине, родилась живой

Она скончалась от травм, несовместимых с жизнью

Стали известны результаты вскрытия новорожденной девочки из города Талица Свердловской области, которую мать постирала в стиральной машине.

Экспертиза показала, что малышка родилась живой и скончалась в стиральной машине от полученных травм. "Причина смерти не утопление, а черепно-мозговая травма, полученная в барабане машины", - заявил агентству URA.RU источник в следственных органах.

Женщину направили на психиатрическую экспертизу. Оставшихся трех детей забрали из семьи. Мальчик сейчас находится в детском центре. А девочки заболели и лежат в больнице с ОРВИ, уточняет издание "Новый день".

Жуткий случай произошел 23 января. 31-летняя женщина родила ночью дома, пока муж и трое детей спали в соседней комнате. Как оказалось, роды были преждевременными. После этого новоиспеченная мать взяла новорожденную девочку на руки и постирала ее в стиральной машинке.

Утром супруг, увидев жену в крови, вызвал полицию. Женщина в свое оправдание заявила, что ребенок уже родился мертвым, но объяснить, зачем она засунула в стиральную машинку не смогла.

На таличанку возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". По данным СМИ, семья считается благополучной, ни на каком учете не стояла. Женщина замужем и воспитывает троих детей: сына от первого брака и двух девочек от второго. Дети ходят в садик и школу, мать трудится парикмахером.

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