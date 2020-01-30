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"Он мучается": друг рассказал о состоянии принца Гарри после ухода из семьи

13:54
  • четверг
  • 30 января 2020

Скандал сильно его изменил

Игрок в поло и модель Игнасио Фигерас, который долгие годы дружит с принцем Гарри, рассказал о давлении на внука Елизаветы II со стороны общественности. 
Названы главные претенденты на место принца Гарри и Меган Маркл

Игнасио Фигерас общался с принцем Гарри несколько дней назад.

"Он мучается от произошедшего с ним, от того, что многие люди осуждают его. Он ведет себя как отец - парень, который пытается защитить своего детеныша и свою львицу от всего, чего бы это ему ни стоило", - рассказал спортсмен в интервью ABC News

По его словам, за последнее время Гарри сильно изменился. Видимо, удары судьбы закалили его. "Он стал невероятным человеком", - отметил Фигерас, добавив, что его покойная мать могла бы им гордиться. 

В январе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказываются от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они намерены жить на две страны - в Канаде и Британии. Кроме того, чета стремится к финансовой самостоятельности. 

На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности. Принц Гарри обвинил британских журналистов в том, что они затравили его супругу, как в свое время затравили мать - принцессу Диану. 

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