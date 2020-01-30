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В московском метро открылся новый склад забытых вещей

15:11
  • четверг
  • 30 января 2020

Он разместился на станции "Деловой центр"

В московском  метро открыли новый склад забытых вещей. Он разместился на станции "Деловой центр". Обратиться туда можно ежедневно с 8 утра до 8 вечера, но предварительно лучше позвонить в контакт-центр. Ведь теперь в метро - два склада. Еще одно - старое хранилище - находится  в Котельниках.

"Чтобы узнать, где находится ваша вещь, нужно позвонить предварительно либо в контакт-центр "Московский транспорт" по телефону 3210, либо непосредственно на склад. Чтобы вещь получить, необходимо ее детально описать и, конечно же, не забыть свой паспорт", - сказал замначальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

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