Каникулы для студентов из КНР продлят из-за коронавируса до 1 марта

Будет организован контроль над здоровьем студентов

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области принял решение рекомендовать вузам продлить каникулы китайским студентам, обучающимся в московских вузах. Отдыхать они будут до 1 марта 2020 года.

Кроме того, правительство Москвы ведет совместную работу по организации медицинского контроля китайских студентов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва продолжает вводить дополнительные меры по недопущению возникновения и распространения коронавируса на территории столицы. Во-первых, каникулярный режим для китайских студентов, обучающихся в российских вузах, будет продлен до 1 марта. Во-вторых, будет организован совместный медицинский контроль в общежитиях, куда после каникул вернулись ребята из Китая", - сказала Ракова.

Она пояснила, что температуру у студентов необходимо проверять сразу по возвращении в общежитие с каникул, и затем ежедневно перед выходом на учебу.

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