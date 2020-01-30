Опубликованы уникальные фото солнечной поверхности

Снимки получены с нового телескопа в США

Американские астрономы опубликовали самые детальные снимки поверхности Солнца.

Видео и фотографии поверхности Солнца можно увидеть на сайте Национальной солнечной обсерватории. Изображения сделаны при помощи телескопа Daniel K. Inouye (DKIST) - одного из самых мощных телескопов в мире. Его построили в 2020 году на Гавайских островах.

На кадрах можно увидеть кипящую плазму, которая имеет клеточную структуру. Плазма находится в постоянном движении, в результате которого тепло выходит из недр Солнца на его поверхность.

В сообщении, опубликованном на сайте обсерватории, утверждается, что четырехметровый телескоп DKIST способен открыть "новую эру науки о солнечной энергии". Благодаря полученным изображениям ученые смогут лучше понять природу Солнца и его влияния на Землю.

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