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В Подмосковье у приезжего нашли 200 граммов героина (видео)

15:12
  • четверг
  • 30 января 2020

Мужчину арестовали на два месяца

В подмосковном Егорьевске задержан приезжий из Средней Азии, который подозревается в сбыте наркотиков. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В его автомобиле полицейские обнаружили сотню свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это героин общей массой 200 граммов. Задержанный планировал делать закладки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На время расследования он арестован на два месяца, но ему грозит 20 лет лишения свободы.

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