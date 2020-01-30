32-летняя россиянка пропала после поездки на BlaBlaCar

Почти месяц она не выходит на связь

По дороге из Санкт-Петербурга в Краснодарский край пропала 32-летняя Ксения Литвинова. Между городами она передвигалась при помощи сервиса BlaBlaCar.

"В начале января 2020 года через приложение BlaBlaCar выехала из Санкт-Петербурга в Туапсе, но так и не доехала до места", - сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

2 января женщина позвонила родителям и сообщила, что через несколько часов будет в Краснодаре. После этого Ксения на связь не выходила.

Следователи предполагают, что пассажирка могла выйти из авто в Ростове-на-Дону. "Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Литвиновой Ксении Сергеевной, просьба сообщить в Южное СУТ СК России по тел. 89381693427", - говорится в сообщении СК.

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