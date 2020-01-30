"Тут паника": Фадеев приблизился к очагу коронавируса

Он возвращается домой из Азии
Музыкальный продюсер Максим Фадеев, который около месяца отдыхал на Бали, с удивлением услышал новости о китайском коронавирусе.
"Я прибыл в Сингапур, и здесь все в масочках. Тут паника по поводу какого-то страшного вируса. Я ничего про это не знал", - сказал Фадеев на видео, опубликованном во время пересадки в Сингапуре. Фадеев записал ролик в маске, которую ему выдали в аэропорту.
Максим Фадеев возвращается в Москву из Бали, где он наслаждался отдыхом, красивыми пейзажами и общением с экзотическими животными.
Многие поклонники испугались за Фадеева. Его призвали чаще мыть руки, менять маску каждый час и не общаться с потенциальными носителями вируса.
- Блин, Макс, домой быстро! Бегом!
- Берегите себя, Вы нам нужны.
- Наводите панику!
- Говорят, что маски эти и не помогают.
- Здоровья Вам, талантливый Вы наш!
Напомним, что Фадееву потребовался длительный отпуск после ссоры с певицей Наргиз и реструктуризации его продюсерского центра.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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