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"Тут паника": Фадеев приблизился к очагу коронавируса

15:37
  • четверг
  • 30 января 2020

Он возвращается домой из Азии

Музыкальный продюсер Максим Фадеев, который около месяца отдыхал на Бали, с удивлением услышал новости о китайском коронавирусе
Фадеев намекнул на будущее группы Serebro

"Я прибыл в Сингапур, и здесь все в масочках. Тут паника по поводу какого-то страшного вируса. Я ничего про это не знал", - сказал Фадеев на видео, опубликованном во время пересадки в Сингапуре. Фадеев записал ролик в маске, которую ему выдали в аэропорту.

Максим Фадеев возвращается в Москву из Бали, где он наслаждался отдыхом, красивыми пейзажами и общением с экзотическими животными. 

Многие поклонники испугались за Фадеева. Его призвали чаще мыть руки, менять маску каждый час и не общаться с потенциальными носителями вируса. 

- Блин, Макс, домой быстро! Бегом!

- Берегите себя, Вы нам нужны. 

- Наводите панику!

- Говорят, что маски эти и не помогают.

- Здоровья Вам, талантливый Вы наш!

Напомним, что Фадееву потребовался длительный отпуск после ссоры с певицей Наргиз и реструктуризации его продюсерского центра. 

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