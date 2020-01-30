Брошенных отцом в "Шереметьево" детей передадут бабушке

Решение принято

Двое мальчиков, которые были оставлены отцом в столичном аэропорту "Шереметьево", выписаны из медицинского учреждения. После обследования дети переведены в социально-реабилитационный центр. С ними уже работают психологи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в России Анну Кузнецову, мальчиков передадут бабушке. По словам омбудсмена, "это единогласная позиция".

Инцидент произошел в воскресенье, 26 января. Прилетевший из Хабаровска мужчина оставил двоих детей в "Шереметьеве". Мальчиков восьми и пяти лет с документами, копией своего паспорта и запиской,обнаружили сотрудники аэропорта.

Через некоторое время отец сдался следователям, его допросили в городе Батайск Ростовской области. Мужчина признался в том, что оставил детей в воздушной гавани одних. Он извинился перед сыновьями и попытался объяснить свой поступок.

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