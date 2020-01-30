Умерла актриса из фильма "Операция "Ы"

Артистка снималась и с Пьером Ришаром

Известная театральная актриса, исполнительница эпизодических ролей в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Светлана Агеева скончалась в Москве. Артистка ушла из жизни 28 января на 80-м году жизни.

"Светлана Алексеевна скончалась 28 января в Москве после продолжительной болезни", - сообщила агентству РИА Новости директор Липецкого драмтеатра Галина Кулешова. Она рассказала, что в Москву актрису перевез сын, но она до последнего поддерживала связь с театром, в котором проработала с 2000 по 2011 годы.

Светлана Агеева — заслуженная театральная актриса. Она родилась 16 января 1941 года. В 1964 году окончила факультет музыкального театра ГИТИСа, была актрисой Свердловского театра музыкальной комедии, Ростовского ТЮЗа, московского Театра на Таганке, Липецкого государственного академического театра драмы.

Агеева сыграла в нескольких художественных фильмах. Зритель помнит две эпизодические роли в комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Известна по ролям в фильмах "Я купил папу", "Увольнение на берег", "Русские бабы". В 2006 году артистка снялась в фильме "Парижане" с известным французским комиком Пьером Ришаром.

Прощание со Светланой Агеевой пройдет в Москве.

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