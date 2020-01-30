Женщина угрожает взорвать самолет S7 со 195 пассажирами

ЧП произошло в столичном аэропорту

Самолет авиакомпании S7, летевший из Симферополя в Москву, экстренно приземлился в аэропорту "Домодедово" после того, как пассажирка пригрозила взорвать себя.

Telegram-канал Baza пишет, что женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и объявила, что там лежит бомба. Никаких требований она не предъявила. Садиться на место она отказалась.

На борту самолета находятся 195 человек. Лайнер буксируют на стоянку. Из-за ЧП на взлетных полосах образовались пробки.

По данным "Известий", инцидент произошел на борту Airbus A321. Паники в салоне не возникло.

"Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время [они] проводят необходимые мероприятия", - рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Самолет находится на отдельной стоянке.

Telegram-каналы пишут, что полицейские задержали 35-летнюю женщину, которая угрожала взорвать самолет.

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