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Угрожавшая взорвать самолет женщина задержана в "Домодедово"

15:51
  • четверг
  • 30 января 2020

Никто не пострадал

Сотрудники полиции задержали женщину, угрожавшую взрывом на борту самолета S7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании S7, летевший из Симферополя в Москву, экстренно приземлился в аэропорту "Домодедово". Одна из пассажирок заявила о наличии у нее взрывного устройства. После приземления лайнер был отбуксирован на отдельную стоянку. Из-за этого на взлетных полосах образовались пробки.

При этом источник "Интерфакса" сообщал, что угрожавшая безопасности пассажиров женщина находилась в нетрезвом состоянии. Она не подпускала к себе членов экипажа и не предъявляла никаких требований.

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