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Счастье – в дружбе с "монстрами": Лукашенко рассказал об отношении к Китаю, США и России

15:57
  • четверг
  • 30 января 2020

Белорусский лидер ожидает прорыва в отношениях с КНР

Александр Лукашенко рад, что в свое время правильно выбрал курс на укрепление отношений с Китаем. По словам президента Белоруссии, тогда КНР еще не была такой, как сейчас, только вставала на ноги. Тем не менее, но прозорливый белорусский лидер угадал верное направление.
Лукашенко боится быть "съеденным" белорусами

О счастье Александр Лукашенко рассуждал, рассматривая кадровые вопросы. Президент назначил Николая Снопкова послом Белоруссии в КНР. Лукашенко отметил, что рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях с Китаем.

"Я просто порой думаю, все-таки это счастье для нас, что мы в свое время правильно выбрали курс на дружбу с Китаем, когда Китай не был еще таким, какой он есть сейчас. Тогда он только на ноги вставал", - сказал глава белорусского государства. Однако упиваться успехами не время, предстоит еще более серьезная работа, подчеркнул Лукашенко.

"КНР, Россия, Европейский союз. Возможно, с американцами удастся наладить отношения. Это "монстры", с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства", - подчеркнул белорусский лидер.

По слова Александра Лукашенко, главное - это вопросы экономики, развитие торгово-экономических связей. Все остальное в сотрудничестве с Китаем, той же Россией, Евросоюзом и США, - у Белоруссии есть, передает РИА Новости.

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