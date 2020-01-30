Уехавший в Лондон бизнесмен Борис Минц объявлен в розыск

Его обвиняют в многомиллионой растрате

Бывший совладелец банка "Открытие" Борис Минц объявлен в международный розыск. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова. Бизнесмена обвиняют в многомиллионной растрате.

Кроме того, Следственный комитет просит суд арестовать Минца. В суд уже поступило ходатайство, оно будет рассмотрено на заседании в пятницу, сообщила Морозова агентству ТАСС.

Помимо Бориса Минца в розыск объявлены оба его сына. Они также обвиняются в растрате.

Борис Минц еще в 2017 году входил в список богатейших россиян по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов.

В мае прошлого года газета "Ведомости" сообщила, что Борис Минц покинул Россию. По данным близким к бизнесмену источникам, он вместе с семьей перебрался в Лондон.

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