ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Уехавший в Лондон бизнесмен Борис Минц объявлен в розыск

16:05
  • четверг
  • 30 января 2020

Его обвиняют в многомиллионой растрате

Бывший совладелец банка "Открытие" Борис Минц объявлен в международный розыск. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова. Бизнесмена обвиняют в многомиллионной растрате.

Кроме того, Следственный комитет просит суд арестовать Минца. В суд уже поступило ходатайство, оно будет рассмотрено на заседании в пятницу, сообщила Морозова агентству ТАСС.

Помимо Бориса Минца в розыск объявлены оба его сына. Они также обвиняются в растрате.

Борис Минц еще в 2017 году входил в список богатейших россиян по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов.

В мае прошлого года газета "Ведомости" сообщила, что Борис Минц покинул Россию. По данным близким к бизнесмену источникам, он вместе с семьей перебрался в Лондон.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Борис Минц
Борис Минц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.