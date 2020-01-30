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Подтверждена роль смартфонов в развитии рака

16:25
  • четверг
  • 30 января 2020

Активное пользование гаджетом увеличивает риск в 2 раза

Излучение сотовых телефонов влияет на развитие рака, установили ученые из Йельского университета в США. В исследовании участвовали около 900 пациентов. В итоге медики пришли к заключению, что активное пользование гаджетами увеличивает риск возникновения заболевания в 2 раза.
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В то же время, врачи отметили, что большую роль играет генетическая восприимчивость. Излучение мобильных больше действует на пациентов с определенным однонуклеотидным полиморфизмом. Именно в таких случаях высок риск развития онкологии щитовидной железы.

Эксперты из США считают, что в их работе впервые было изучено комбинированное влияние гаджетов и генетической предрасположенности на развитие онкологии. Они подчеркивают, что выявление людей с определенными генетическими особенностями позволит выделить их в группу риска – и предупредить их об опасности, пишет Medical Xpress.

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