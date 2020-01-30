За два года существования проекта "Взаимообучение городов" обучение в Москве прошли более тысячи специалистов

Из 109 городов

В рамках проекта "Взаимообучение городов" педагоги из 109 российских городов прошли образовательные стажировки в школах столицы в прошлом году. Всего участие в нем приняли более 16 тысяч человек.

За два года существования проекта в Московском центре развития кадрового потенциала образования обучение прошли более тысячи директоров образовательных организаций и их заместителей, сотрудников органов управления, а также представители учреждений дополнительного образования и колледжей.

Все они могли принять участие в стажировках, образовательных сессиях, мастер-классах и консультациях, которые проводят не только в Москве, но и в городах-участниках.

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