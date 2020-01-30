Почти 70 россиян застряли на круизном лайнере из-за коронавируса

Судно остановлено в итальянском порту

В Италии в порту Чивитавеккья задержан круизный лайнер из-за подозрения на коронавирус у супружеской пары из Гонконга. На борту судна около шести тысяч пассажиров, в том числе 67 россиян. По последним данным, число заболевших в Китае приблизилось к 8 тысячам. Россия временно закрывает границу с КНР для предупреждения распространения вируса. Ровно в полночь в пятницу по местному времени вводятся ограничения на 16 пунктах пропуска, в том числе автомобильных и железнодорожных. В МИДе россиян попросили отказаться от поездок в Китайскую народную республику без крайней необходимости. Оформление виз для граждан Китая также приостановлено.

Опасный круиз, который остановился на полпути к суше. 6000 пассажиров, из них 67 россиян, оказались заблокированными на борту лайнера, после того, как сотни жителей Рима выразили протест, опасаясь, что его пассажиры могут распространить коронавирус. Заподозрили семейную пару из Гонкога, их сейчас обследуют. А поезда, следующие из России в КНР, не отправятся уже этой ночью. Исключение сделают только для следующих по маршруту Москва — Пекин. Премьер-министр Михаил Мишустин с этого сообщения начинает задание правительства. И, конечно, с хорошей новости.

"На сегодняшний день в России ни одного случая этого заболевания не выявлено. Но мы должны быть готовы к тому, чтобы защитить наших людей. Сегодня было подписано распоряжение соответствующее. Мы проинформируем всех о закрытии границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством", - рассказал он.

Власти Амурской области не исключают создания временного транспортного коридора между китайским Хэйхэ и Благовещенском. Эти меры необходимы. Россиянам, которые все еще в эпицентре эпидемии надо как-то выехать. Ведь завтра займутся воздушным транспортом. Впрочем, некоторые авиакомпании, не дожидаясь официального решения, уже отменяют рейсы. Те, кто пока еще летает, осматривают пассажиров прямо на борту с помощью тепловизоров.

Китайский вирус уже побил рекорд ОРВИ в 2002 году. Число подтвержденных случаев смерти составляет 132, причем во всем мире зарегистрировано около 8000 случаев инфицирования. Встревоженные ежедневными сообщениями, простые граждане и местные чиновники возводят китайские стены, опасаясь, что путешественники из Хубэя заразят их общины.

Девиз "Каждый сам за себя" сейчас в Китае, действительно, самый действенный. Да и власти требовали больше 50 человек не собираться. Чтобы избежать распространения вируса, здоровые заколачивают двери инфицированным. Люди не могут выбраться из своих квартир. Вместе только на расстоянии. Горожане вечерами хором поют песню о том, что все будет хорошо.

Баррикадируют от заболевших не только общинами, но и целыми странами. Носители вируса выявлены уже в 20 странах: от Австралии до Финляндии. Китаянка навестила Санта-Клауса, а затем слегла с температурой. Диагноз подтвердился. Но как теперь обезопасить Йолопукки, ломают голову в Лапландии. Тех, кто возвращается из Китая, отправляют на карантин в специальные лагеря в принудительном порядке. Австралийцев ждут не на самом континенте, а на остров Рождества за тысячи километров. В США свозят на военную базу в Калифорнии. В нашем МИД сообщили, для жителей КНР оформление виз приостановлено. Китайских студентов, которые уехали домой на каникулы, попросили задержаться на родине до 1 марта.

"Иностранные граждане могут выехать из китайской провинции Хубэй после 14-дневного карантина и с разрешения местных властей", - сообщила официальный представитель МИД России.

А наши соотечественники должны срочно паковать чемоданы, пока еще есть возможность сбежать от смертоносного вируса. Еще 2 дня назад на одном из пустыре в Ухане был пустырь. Теперь больница для больных коронавирусом. Однако лечить – не строить. На разработку вакцины от заболевания, говорят эксперты, могут уйти месяцы.

"На разработку вакцины нужно время, идет процесс выращивания штамма вируса на культуре клеток. Это может занять месяц. Затем около 2 недель потребуется на проведение проверок. Еще, как минимум, полтора месяца на выдачу официального разрешения на использование вакцины", - сообщила глава государственной лаборатории диагностики и лечения инфекционных заболеваний Ли Ланьцзюань.

Но локальные успехи в борьбе с вирусом все же есть. Сообщается о случаях выздоровления. В университете провинции Чжэцзян зараженную пациентку вылечили, применив технологию искусственной печени.

А вот американские бизнесмены встревожены не на шутку. Производители мобильных телефонов, чьи заводы расположены в Китае, терпят убытки. Неудачный период и у спортсменов. Многие запланированные товарищеские футбольные встречи в ближайшее время не состоятся.

Елена Макарова, Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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