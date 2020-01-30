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Установлена личность угрожавшей взорвать самолет россиянки

17:21
  • четверг
  • 30 января 2020

Аэропорт продолжает работу в штатном режиме

Экстренные службы и сотрудники силовых структур в четверг были подняты по тревоге из-за инцидента в аэропорту "Домодедово".

Сообщалось, что одна из пассажирок рейса Симферополь-Москва по приземлении заблокировала выход из салона и при этом выкрикивала угрозы взорвать воздушное судно. Бомба, по её словам, находилась у неё в сумке.

Членов экипажа и других пассажиров она к себе не подпускала. Лайнер всё это время находился на отдельной стоянке и опасности для других самолётов не представлял. Ситуация благополучно разрешилась, когда на борт поднялись сотрудники полиции. Они задержали виновницу переполоха - это 35-летняя Антонина Полодиянцева. Взрывное устройство в результате проверки так и не обнаружили, передает "Газета.Ru".

Подробности о дебоширке приводит kp.ru. По данным издания, женщина увлекалась личностным ростом, психотерапией и регулярно делилась фотографиями с отдыха в разных странах.

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