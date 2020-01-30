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Неожиданное прозрение: в украинской делегации поддержали возвращение России в ПАСЕ

17:07
  • четверг
  • 30 января 2020

Депутат выступила против антироссийских санкций

Восстановление полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержала представительница Украины. Более того, Юлия Левочкина выступила за изменения в правилах СЕ, которые практически уничтожают возможность наложить санкции на Россию в будущем, пишет "Европейская правда".
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Ограничить полномочия российской делегации ранее предложили именно украинские делегаты. Вопрос был вынесен на голосование, которое состоялось 29 января. Однако парламентариев из Незалежной с примкнувшим к ним представителям Грузии, стран Балтии и Польши, ждало разочарование.

96 делегатов ПАСЕ выступили за восстановление полномочий коллег из России. В их числе почти единодушно проголосовали все страны Западной Европы – и даже в самой делегации Украины не было единства. В итоге Парламентская ассамблея отклонила все поправки, которые предлагали украинские делегаты. Наблюдатели назвали такой исход голосования проигрышем Украины.

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