Столичных автовладельцев предупредили об опасности на дорогах

Водителей призвали к осторожности

Московских автовладельцев призвали к осторожности. Госавтоинспекция столицы рекомендует автомобилистам снизить скорость, держать безопасную дистанцию и избегать резких перестроений.

"Продолжается выпадение осадков в виде мокрого снега, на дорогах скользко. Просим водителей снижать скорость, увеличивать дистанцию, а также избегать резких перестроений", - предупреждает ведомство в соцсети Twitter.

В четверг в столице установилась облачная погода. Температура воздуха – около нуля. Валит мокрый снег, за сутки осадков может выпасть до 5 миллиметров.

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