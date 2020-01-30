Пожар в здании министерства в Дагестане попал на видео

Сотрудники ведомства эвакуированы

В Махачкале пожарные ведут борьбу с огнём, охватившим кровлю здания Министерства промышленности и энергетики Дагестана. Все его сотрудники эвакуированы, жертв и пострадавших нет, передает "ТВ Центр".

Пожар вспыхнул в ангаре, который расположен рядом с министерством. Там находились склады со спортивным инвентарём. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. Вскоре пламя перекинулось на крышу административного здания. Сам ангар сгорел практически полностью.

Тушение огня ведут около 50 пожарных, работают 12 единиц техники. К месту пожара стягиваются дополнительные силы МЧС.

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