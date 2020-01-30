ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Франция приостановила воздушное сообщение с Китаем из-за вируса

18:09
  • четверг
  • 30 января 2020

Ранее такие же меры предприняли Германия и Англия

Европейские страны приостановили воздушное сообщение с КНР. Французская авиакомпания Air France последовала примеру коллег из других европейских стран из Германии и Великобритании – регулярные рейсы в Китай не летают.
Почти 70 россиян застряли на круизном лайнере из-за коронавируса

"Приоритет Air France - в сохранении здоровья и обеспечении безопасности своих клиентов и своего персонала во Франции и по всему миру. Компания сегодня решила приостановить все регулярные рейсы из и в континентальный Китай на срок до 9 февраля", - говорится в коммюнике авиакомпании.

Пассажиры, которые собирались улететь до 29 февраля 2020 года, могут перенести дату полета или же им вернут деньги. В Air France отмечают, что будут осуществлять специальные рейсы в Шанхай и Пекин. Экипажи этих лайнеров сформируют из добровольцев.

Накануне авиакомпании  British Ariways и Lufthansa объявили о приостановке полетов на материковый Китай. По причине снижения спроса сократили число рейсов в Поднебесную Finnair и American Airlines.

Число заразившихся вирусом 2019-nCoV в Китае достигло 7 711 человек. 170 из них скончались. Случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Франции, Германии, Финляндии, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Аэропорт во Франции
Аэропорт во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.