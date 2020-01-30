Франция приостановила воздушное сообщение с Китаем из-за вируса

Ранее такие же меры предприняли Германия и Англия

Европейские страны приостановили воздушное сообщение с КНР. Французская авиакомпания Air France последовала примеру коллег из других европейских стран из Германии и Великобритании – регулярные рейсы в Китай не летают.

"Приоритет Air France - в сохранении здоровья и обеспечении безопасности своих клиентов и своего персонала во Франции и по всему миру. Компания сегодня решила приостановить все регулярные рейсы из и в континентальный Китай на срок до 9 февраля", - говорится в коммюнике авиакомпании.

Пассажиры, которые собирались улететь до 29 февраля 2020 года, могут перенести дату полета или же им вернут деньги. В Air France отмечают, что будут осуществлять специальные рейсы в Шанхай и Пекин. Экипажи этих лайнеров сформируют из добровольцев.

Накануне авиакомпании British Ariways и Lufthansa объявили о приостановке полетов на материковый Китай. По причине снижения спроса сократили число рейсов в Поднебесную Finnair и American Airlines.

Число заразившихся вирусом 2019-nCoV в Китае достигло 7 711 человек. 170 из них скончались. Случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Франции, Германии, Финляндии, передает РИА Новости.

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