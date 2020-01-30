"Это было весело": пассажиры об инциденте в аэропорту "Домодедово"

Ситуация разрешилась благополучно

Инцидент в столичном аэропорту "Домодедово". Экстренные службы и сотрудники силовых структур в четверг были подняты по тревоге после сообщения о том, что одна из пассажирок рейса Симферополь-Москва во время приземления грозилась взорвать воздушное судно. Бомба, по её словам, находилась у неё в сумке. При этом требований она не выдвигала, членов экипажа и других пассажиров к себе не подпускала. Ситуация разрешилась уже после того, как лайнер благополучно приземлился.

Рейс Симферополь - Москва в аэропорту "Домодедово" встречают сотрудники экстренных служб. Лайнер тут же буксируют на отдельную стоянку. Перед самолетом выстроились пожарные машины, кареты скорой помощи и спецтехника. Все замерли в ожидании.

Спустя почти час 195 пассажиров, наконец, выходят из самолета и спешат в терминал, но не все. 35-летняя Антонина Полодиянцева – предположительно, так зовут авиа дебоширку - задержана. Что это было? Многие пассажиры так и не поняли: "Это было весело. Это было очень весело..."

Когда самолет уже начал снижаться, пассажирка заявила, что в сумке у нее находится бомба, которую грозилась взорвать. Свое место занимать отказывалась. Бортпроводников к себе не подпускала и была слегка не в себе и предположительно под воздействием алкоголя.

Общий язык с Полодиянцевой пришлось искать прибывшим оперативникам. Из взрывоопасного у дамы оказался только характер. По инструкции самолет еще раз тщательно проверили, а всех пассажиров повторно досмотрели. Полодиянцева, впрочем, как раз в этом специалист. Решительная женщина трудится охранником. Сама из Крыма, работает вахтами по 2 недели. В перерывах, как уверяют знакомые, она занимается саморазвитием. Посещает тренинги, семинары и мечтает похудеть - в общем, вполне себе мирские заботы. А еще Антонина боится летать и перед полетом действительно выпивает, но исключительно карвалол.

В соцсетях Антонину Полодиянцеву уже назвали "взрывной шутницей", но смешного в этой истории мало. Женщине предстоит ряд экспертиз. Ей грозит штраф до 700 тысяч рублей, до 5 лет заключения.

Матвей Шестаков, Владимир Хуртин, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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