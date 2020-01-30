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Стала известна зарплата Медведева в Совбезе

18:39
  • четверг
  • 30 января 2020

Указ президента опубликован на официальном интернет-портале

Президент России установил денежное вознаграждение для заместителя председателя Совета безопасности. Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступил в силу с 16 января.
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В соответствии с документом, зарплата Дмитрия Медведева, который занял эту должность, составит 618 тысяч 713 рублей в месяц.

"Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета Безопасности РФ в размере 618 713 рублей месяц. Настоящий указ вступает в силу с 16 января 2020 года", - говорится в указе.

Пост заместителя председателя Совбеза, который входит в число постоянных членов Совета безопасности, также был введен указом президента России 16 января. Владимир Путин предложил занять этот пост ушедшему в отставку с поста премьер-министра Дмитрию Медведеву. Закон об учреждении должности позже был одобрен Советом Федерации.

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