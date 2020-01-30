ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рабочую группу по изменению Конституции разделили на 5 подгрупп

22:31
  • четверг
  • 30 января 2020

Подгруппы проработают поправки

Рабочая группа по изменению Конституции нашей страны перешла на новый формат обсуждения. Участников дискуссии распределили на пять подгрупп – социальную, по вопросам федеральных органов законодательной и исполнительной власти, по теме судебной власти и прокуратуры, по обеспечению единой системы публичной власти и местного самоуправления, а также по международному праву, сообщает "ТВ Центр".

Каждая подгруппа прорабатывает поправки в рамках соответствующей тематики. Затем сопредседатели подведут итоги дискуссии и на общем заседании представят их на рассмотрение всей рабочей группы. На сегодняшний день поступило уже более 150 предложений по улучшению основного закона государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Рабочую группу по изменению Конституции разделили на 5 подгрупп
Рабочую группу по изменению Конституции разделили на 5 подгрупп
Рабочую группу по изменению Конституции разделили на 5 подгрупп
Рабочую группу по изменению Конституции разделили на 5 подгрупп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.