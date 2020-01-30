Рабочую группу по изменению Конституции разделили на 5 подгрупп

Подгруппы проработают поправки

Рабочая группа по изменению Конституции нашей страны перешла на новый формат обсуждения. Участников дискуссии распределили на пять подгрупп – социальную, по вопросам федеральных органов законодательной и исполнительной власти, по теме судебной власти и прокуратуры, по обеспечению единой системы публичной власти и местного самоуправления, а также по международному праву, сообщает "ТВ Центр".

Каждая подгруппа прорабатывает поправки в рамках соответствующей тематики. Затем сопредседатели подведут итоги дискуссии и на общем заседании представят их на рассмотрение всей рабочей группы. На сегодняшний день поступило уже более 150 предложений по улучшению основного закона государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"