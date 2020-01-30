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Совет ЕС дал добро на Brexit

22:32
  • четверг
  • 30 января 2020

Сколько продлится переходный период?

"Брекзиту" быть. В четверг совет ЕС окончательно утвердил соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщает "ТВ Центр".
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Накануне за "Брекзит" проголосовали более 600 депутатов Европарламента. Против - лишь 49. Официально развод Лондона и Брюсселя состоится уже завтра - в полночь по среднеевропейскому времени. Но до конца года продлится переходный период, во время которого Великобритания продолжит подчиняться законам Европейского союза.

До 31 декабря ЕС и Соединённому Королевству предстоит выстроить взаимоотношения - в частности, подписать новое торговое соглашение. Напомним, сторонники "Брекзита" победили на референдуме ещё в июне 2016-го года. Но начало процедуры несколько раз откладывали из-за политических разногласий.

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