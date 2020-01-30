Путин назвал главное условие для внесения поправок в Конституцию

Президент может не подписать закон

Владимир Путин назвал главное условие, при выполнении которого он подпишет закон о поправках к Конституции. Нужно, чтобы таких изменений хотели россияне, подчеркнул президент России.

"Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках или отклоняет его", - пояснил свою точку зрения российский лидер на встрече с представителями общественности.

Подписывать или нет закон о поправках – президент решит после того, как народ выразит свое мнение на общероссийском голосовании, заключил Путин.

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