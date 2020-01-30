СБУ не пустила на Украину пять тысяч россиян

Число въезжающих в Незалежную граждан России сократилось в 7 раз

Более 5 тысяч граждан России получили отказ во въезде на украинскую территорию, начиная с 2014 года. О проделанной работе отчиталась Служба безопасности Украины в своем канале в Telegram.

"Шестьсот семьдесят пять. Стольким гражданам Российской федерации было запрещено въезжать на Украину в 2019 году. Всего с 2014 года СБУ не пустила на Украину 5024 россиянина", - сказано в сообщении спецслужбы.

Ранее сообщалось, что количество россиян, въезжающих на Украину с момента начала конфликта в Донбассе, уменьшилось примерно в семь раз. Госпогранслужба Незалежной подсчитала, что до начала противостояния на юго-востоке число отказов во въезде россиянам составляло около 500–600 в год, передает РИА Новости.

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