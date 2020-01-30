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Отравившая новорожденных морфием медсестра арестована в Германии

20:04
  • четверг
  • 30 января 2020

Жертвами медработника стали пятеро младенцев

Полиция города Ульм в Германии арестовала медсестру университетской больницы. Ее подозревают в умышленном отравлении новорожденных морфием.
В Калининграде новорожденный умер из-за запрета главврача давать дорогое лекарство

Неладное персонал больницы заметил в конце декабря. У пятерых младенцев в возрасте от одного дня до пяти недель одновременно обнаружились проблемы с дыханием. Врачи заподозрили вирусную инфекцию – однако результаты анализов диагноз не подтвердили.

Малышей удалось спасти благодаря оперативным действиям сотрудников клиники. Руководство решило все же выяснить причину такого внезапного недомогания сразу у нескольких маленьких пациентов. Во время осмотра личных шкафчиков сотрудников в одном из них обнаружили шприц со следами грудного молока и морфия.

Пятерым пострадавшим от действий медсестры новорожденным сильные болеутоляющие средства не назначались. Прокурор города Ульма уверен, что женщина заранее планировала свои действия и осознавала, что они нанесут вред младенцам – вплоть до летального исхода. Эксперты оценивают психологическое состояние подозреваемой, пишет The Guardian.

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