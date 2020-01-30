Скандал на борту: Собчак сняли с рейса во "Внуково"

Телеведущая сама требовала спустить ее на землю

Ксения Собчак устроила скандал на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург. Телеведущая утверждает, что сама требовала "спустить ее на землю": светская львица перенервничала из-за задержки рейса.

"Попросила спустить меня на землю с борта. Я в возмущении, конечно. Не летайте авиакомпанией "Россия". Хотя экипаж был прекрасный, все замечательные, но 1,5 часа ждать вылета в Питер из-за пролета начальников — я не готова... "Задерживался" это мягко сказано", — заявила Собчак.

Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash. "Ксению Собчак сняли с рейса во Внуково. Борт SU 6034 авиакомпании "Россия" должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург", — проинформировал канал своих подписчиков.

Авиакомпания "Россия" и пресс-служба аэропорта Внуково от комментариев воздерживаются.

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