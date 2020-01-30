ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скандал на борту: Собчак сняли с рейса во "Внуково"

20:42
  • четверг
  • 30 января 2020

Телеведущая сама требовала спустить ее на землю

Ксения Собчак устроила скандал на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург. Телеведущая утверждает, что сама требовала "спустить ее на землю": светская львица перенервничала из-за задержки рейса.
Собчак показала фото загрустившего в Куршевеле трёхлетнего сына

"Попросила спустить меня на землю с борта. Я в возмущении, конечно. Не летайте авиакомпанией "Россия". Хотя экипаж был прекрасный, все замечательные, но 1,5 часа ждать вылета в Питер из-за пролета начальников — я не готова... "Задерживался" это мягко сказано", — заявила Собчак.

Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash. "Ксению Собчак сняли с рейса во Внуково. Борт SU 6034 авиакомпании "Россия" должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург", — проинформировал канал своих подписчиков.

Авиакомпания "Россия" и пресс-служба аэропорта Внуково от комментариев воздерживаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Телеведущая Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.