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Третий – не лишний: Голливуд ввел должность координатора сцен секса

21:15
  • четверг
  • 30 января 2020

Одна из задач эксперта – предотвратить возможные домогательства

Новые правила работы над секс-сценами на съемочной площадке ввели в Голливуде. В соответствии с ними, за работой актеров во время интимных эпизодов должны наблюдать координаторы. По мнению инициаторов нововведений, это должно предотвратить "неподобающее поведение и домогательства".
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"В соответствии с правилами, координаторы по интимным сценам должны встретиться с продюсерами, режиссерами и сценаристами на стадии препродакшена, чтобы установить ожидаемый уровень обнаженности и обговорить подробности изображаемого секса, прописанного в сценарии", – говорится в заявлении Гильдии киноактеров и Американской федерации деятелей телевидения и радио.

Как заявила изданию The Independent основатель Ассоциации профессионалов по интимным сценам Аманда Блюменталь, новые правила четко описывают обязанности координаторов. При этом, по ее мнению, установки достаточно гибкие – и могут меняться в зависимости от ситуации.

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